Theaterfest Niederösterreich: Auch junges Publikum zufrieden

156.084 Personen haben die 21 Hauptproduktionen an den 18 Spielorten gesehen. Gezeigt wurden zehn Zusatzvorstellungen, sieben Termine mussten wetterbedingt gestrichen werden. Der Filmhof Wein4tel Asparn/Zaya hatte heuer keinen Spielbetrieb, das Theater im Bunker Mödling hat seine Produktion Corona-bedingt abgesagt. Insgesamt 29.527 Besucherinnen und Besucher waren es beim "Theaterfest for Kids", bei 87 Vorstellungen an fünf Spielorten. 9.614 Menschen wohnten Rahmenprogrammen wie Konzerten, Lesungen und Kabarett-Vorstellungen bei.

Motivation nach COVID-Jahren war groß

"Wir sind sehr froh, dass wir diese Saison in gemeinsamer Anstrengung so gut über die Bühne bringen konnten", resümierte Sprenger. Alle Veranstaltungsorte hätten sich "nach Kräften bemüht, dass gespielt wird", gedankt worden sei es mit "wunderbarem Feedback".

"Dass das Publikum die vielfältigen Angebote des Theaterfests Niederösterreich flächendeckend so gerne angenommen hat, zeigt den Bedarf an hochwertigem Sommertheater in allen Regionen des Landes", wurde Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in der Aussendung zitiert. Positiv hervorgehoben wurde von der Landeschefin, dass "das Augenmerk verstärkt auf das junge Publikum gelegt" worden sei.