Schiele Fest 2022: Interdisziplinäre Kunst im Wienerwald

Das 21. Schiele Fest in Niederösterreich steht am 17. September unter dem Motto "Zwischen Humanismus und Transhumanismus". Mit einem Symposium in Maria Anzbach (Bezirk St. Pölten) spannt das Festival für interdisziplinäre Kunst im Wienerwald den Bogen zu aktuellen künstlerischen, gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen. Nach einer Lesung von Gedichten Egon Schieles geht es in Neulengbach u.a. mit Performances weiter.