Warum sich Figaro "scheiden lässt"

Die Revolution bereitet dem schönen Leben von Graf und Gräfin Almaviva ein jähes Ende: Sie müssen Hab und Gut zurücklassen, bei Nacht und Nebel aus ihrem Land flüchten – nur begleitet vom getreuen Diener Figaro und seiner Frau, der Kammerzofe Susanne. Während das gräfliche Paar mit dem neuen Leben ohne Geld und Status nicht umgehen kann und versucht, sich vor der Realität zu verschließen, weiß sich der wendige Figaro zu helfen: Er kündigt und übernimmt (als einstiger Barbier in Sevilla!) kurzerhand ein Friseurgeschäft in Großhadersdorf. Doch dieses sichere, aber kleinbürgerliche Leben hat seinen Preis: Figaro verändert sich, wird immer mehr zum zugeknöpften Spießer, bis es seiner Susanne schlussendlich zu viel wird... Was behält am Ende die Oberhand? Die Menschlichkeit oder der Verstand?