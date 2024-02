Klimaprotest bei "Jedermann": Beschwerde gegen Geldstrafen

Bei der Premiere waren Parolen zu hören

Der "Jedermann" feierte im Vorjahr nicht am Domplatz, sondern im Großen Festspielhaus Premiere. Das populäre Theaterstück war gut eine Stunde alt, als sich zwei Männer und eine Frau von ihren Plätzen erhoben. "Das vereinbarte Signal war der Kuss zwischen Jedermann und Buhlschaft", sagte einer der Aktivsten am Dienstag. Das Trio - eine Studentin (22), ein Lehrer (34) und ein Sozialpädagoge (26) aus Graz und aus Graz-Umgebung - versuchte von ihren Sitzreihen im Parterre nach vorne zu gehen bzw. zu laufen. "Ziel wäre es gewesen, unseren Protest von der Bühne ins Publikum zu tragen", sagte die Frau.

Doch mehrere Security-Mitarbeiter und zwei Polizisten in Zivil reagierten rasch. Sie konnten die Klimaaktivisten nach wenigen Metern anhalten. Diese begannen darauf für einige Sekunden lang, lautstark Parolen zum Thema Klimawandel zu skandieren: "Hört auf den Klimarat" oder "Wir alle sind die letzte Generation vor den Kipppunkten". Die Männer hatten unter ihrer Festspielgarderobe Warnwesten an. Alle drei wurden rasch aus dem Saal begleitet. Wie der für Sicherheit zuständige Mitarbeiter der Salzburger Festspiele heute als Zeuge sagte, war der Protest nach gut einer halben Minute vorbei. Die Aufführung wurde nicht unterbrochen.

Die drei Steirer erhielten in der Folge einen Strafbescheid von jeweils 440 Euro wegen Störung der öffentlichen Ordnung und Lärmerregung. Die Einsprüche bei der Behörde wurden abgewiesen, nach Erhalt eines Straferkenntnisses legte das Trio Beschwerde beim LVwG ein. Der Rechtsvertreter der Klimaaktivisten, Gerhard Hackenberger, übte heute in der Verhandlung Kritik: "Die Polizeibehörden sind augenscheinlich nicht bereit, die Grundrechte, die die Verfassung den österreichischen Bürgern gewährt, auch nur ansatzweise zu respektieren." Eine freie Meinungsäußerung könne niemals eine Anstandsverletzung sein, wenn sie nicht ein Eingreifen des Staates zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder zum Schutze anderer notwendig mache. "In diesem Fall ist eine Interessensabwägung unterblieben."