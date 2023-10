"Widersprüchliche Erklärungsversuche"

Als Begründung habe er "von verschiedenen Verantwortlichen sehr widersprüchliche Erklärungsversuche gehört, eine offizielle Erklärung kenne ich nicht", so Sturminger gegenüber der APA: "Ich hab so etwas noch nie erlebt, aber nach gemeinsamen sieben Jahren hätte ich mir eine andere Art von Abschied gewünscht." Er werde die Staffel natürlich "gerne weitergeben, hoffentlich an eine weibliche Regisseurin, allerdings hätte ich so menschlich enttäuschende Umstände dabei nicht erwartet".

Unklar ist, ob es nun zur Auszahlung des mit Maertens bestehenden Vertrags kommen könnte und wie nicht vertraglich fixierte mündliche Vereinbarungen zu bewerten sind. "Das ist jetzt Sache der Juristen, ich habe mich bis jetzt immer auf die Handschlagqualität meiner Partner verlassen können, offenbar sind im Direktorium der Salzburger Festspiele in den letzten Jahren wichtige Instanzen verloren gegangen", sagte Sturminger. So viel er wisse, halte sich die Festspielpräsidentin Kristina Hammer derzeit in den USA auf, sagte Maertens. "Ich hoffe, wir werden nach ihrer Rückkehr einen Weg finden."

>> Mehr Theater-News aus Österreich.