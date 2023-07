Landestheater Linz: Intendant Schneider weiter verlängert

Langfristige Projekte umsetzen

Die Vertragsverlängerung ermögliche es Schneider, seine künstlerische Vision weiterzuentwickeln, so das Theater. "In den vergangenen Spielzeiten ist es Hermann Schneider sehr gut gelungen, dem Haus auf eine neue Art und Weise seine Prägung mitzugeben. Der Anspruch, neue künstlerische Wege zu gehen, verleiht unserem Landestheater so seine ganz eigene, charakteristische Handschrift", unterstrich Stelzer.

"Die Herausforderung der kommenden Jahre wird sein, den 'Turnaround', der uns heuer beim Publikum nach Corona gelungen ist, zu verstetigen; und nun lassen sich auch Projekte auf längere Sicht etwa bei Koproduktionen wieder planen. Ferner: Die Sanierung an der Promenade kann so nicht nur begonnen, sondern auch mit und von ein und derselben Theaterleitung abgeschlossen werden", kündigte Schneider an.