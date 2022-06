Neue Spielzeit: Linzer Theater Phönix baut auf Vielfalt

Spannende Erstaufführungen

In der kommenden Saison gezeigt werden außerdem die österreichische Erstaufführung von "Identitti" nach dem Roman von Mithu Sanyal, der unter anderem weiße Privilegien und strukturellen Rassismus thematisiert, sowie Jura Soyfers Satire "Weltuntergang oder Die Welt steht auf kein' Fall mehr lang" aus dem Jahr 1936, ein "kosmisches Weltuntergangsszenario", das nach wie vor aktuell sei.

Am Spielplan findet sich außerdem eine szenische Lesung von A. R. Gurneys "Love Letters" mit den beiden Phönix-Urgesteinen Ingrid Höller und Ferry Öllinger sowie "Blind Gang Boom, Once We Were Golden" der Südtiroler Autorin Eleonore Khuen-Belasi, die auch selbst Regie führt. Sie stellt darin die bisherige Aufarbeitung der NS-Vergangenheit einem Blindgänger gegenüber, der nach wie vor in der Erde feststeckt und darauf wartet, zu explodieren.

Neben einer Reihe an Gastspielen steht außerdem wieder eine Produktion von "Das Schauwerk" mit dem Titel "Heroisch in die Katastrophe oder From Zero to Zack Prack!" im Rahmen des Theaterfestivals Schäxpir auf dem Programm.