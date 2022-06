"Immer am Puls der Zeit": Iris Andraschek im Linzer Lentos

Eine Säule aus hängenden Plastiksäcken, gefüllt u.a. mit Donauwasser und Gegenständen, die die Künstlerin am Flussufer gesammelt hat, ist eine dominierende Säule im großen Ausstellungsraum des Linzer Kunstmuseums. Daneben tanzen in Aquarien Schnapsgläser und -fläschchen oder Kunststoffkugeln mit kleinen, wie in Bernstein gegossenen Gegenständen. Drapiert wurden die Ausstellungsstücke auf Betonsteinen, die den Raum gliedern, ohne ihn zu zerschneiden.

Von Andrascheks Projekt "Ich bin hier" in Krems, bei dem Teppiche in Erinnerung an ermordete und vertriebene Jüdinnen in der Stadt aufgemalt wurden, sind die Schablonen zu sehen. "About care" befasst sich mit dem Thema Pflege - ein angedeutetes Badezimmer, übersät mit Zitaten aus Recherchegesprächen und mit Zeichnungen. Der "Getreideautomat" spuckt in Intervallen immer wieder einzelne Körner aus und verdeutlicht, wie es ist, wenn nicht alles sofort und ausreichend zur Verfügung steht. Inspiriert wurde Andraschek zu der Installation durch die Pandemie, als zu hören war, es könne zu Getreideengpässen kommen, wie sie erklärt - eine Entwicklung, die nun durch den Ukrainekrieg deutlich verschärft worden ist.