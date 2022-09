Eintauchen in die Welt der Nestervals

Im Oktober 2022 feiert das nächste Stück seine Premiere: “Die letzten Tage der Nestervals”. Die tragische Familiengeschichte, basierend auf dem Werk von Karl Kraus, beleuchtet die letzten Tage der Donaumonarchie. Standesgemäß wurde als Schauplatz das Schloss Eckartsau in Niederösterreich gewählt, welches schon seit der Errichtung im 12. Jahrhundert von einer Adelsfamilie zur nächsten gereicht wird.

Das Publikum kann selbst oder mit einem gemeinsamen Shuttle (aus Wien) anreisen. Der Dresscode: Schwarz und warm – schließlich herrschen am Schloss dunkle und kalte Zeiten! Wer Tickets kaufen möchte, sollte schnell sein, da die TeilnehmerInnenanzahl pro Vorfürhung limitiert ist. Hier lest ihr, wie man an Tickets kommt! Sollte man keine mehr ergattert haben, lohnt es sich trotzdem, ein Auge auf die Facebook-Seite von Nesterval zu haben: Dort gibt es immer eine rege Ticketbörse.