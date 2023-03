Musical oder Oper?

Das Bühnenwerk erinnert aufgrund der viele Sprech-Passagen und der Mikrofon-Unterstützung für die Akteure auf weiten Strecken eher an ein Musical oder eine musikalische Nummern-Revue als an eine klassische Oper, was das Publikum aber nicht zu stören schien. Das Mozarteumorchester Salzburg leitete Katharina Wincor.

Eine Botschaft von Deutscher zog sich durch viele Szenen: Musik entfaltet ihre Pracht in der Harmonie und nicht in der "melodielosen Welt", wie sie nach ihrer Überzeugung die moderne klassische Musik prägt. "Das Wesen der Moderne ist die Emanzipation der Dissonanz", singt der Böse unter den Charakteren. Deutscher möchte, bei allem Respekt vor den modernen Komponisten, die Haltung parodieren, dass - wer wenig eingängige Musik nicht mag - eben ein Kulturbanause sei. Wie im Märchen von Hans Christian Andersen "Des Kaisers neue Kleider" soll ihr Werk ein Zwischenruf sein.