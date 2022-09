Stadttheater Mödling: Neue Spielzeit wird mit "Liebelei" eröffnet

Theater Scala startet auch los

Und auch im ebenfalls von Bruno Max geleiteten Wiener Theater Scala steht fest, wie man die kommende Saison bestreitet. Hier eröffnet man am 24. September mit der Shakespeare-Komödie "Viel Lärm um nichts", bevor am 12. November die Übernahme der Mödlinger "Liebelei" folgt. "Punts" ist in der Bundeshauptstadt dann am 8. Dezember zu erleben, während Turrinis "Der tollste Tag" am 12. Jänner und damit zwei Monate nach der Mödlinger Premiere zu sehen ist. "Die Frau in Schwarz" lehrt den Wienern ab 18. Februar das Gruseln, während die Hollywoodadaption "Rain Man" am 18. März 2023 Wien-Premiere feiert. Das Goldoni'sche "Kaffeehaus" eröffnet in Wien am 22. April, während am 3. Juni "One Flea Spare - Nur eine Laus" den Abschluss des Premierenreigens bildet.

Fix ist überdies, dass in der 2020 eröffneten neuen Spielstätte Scalarama unter dem eigentlichen Haupthaus drei Projekte realisiert werden. Die genauen Termine für "Der Streit" nach Marivaux, "Die Blechtrommel" nach Günter Grass und "Tagebuch eines Wahnsinnigen" nach Gogol stehen indes noch nicht fest.