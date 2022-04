Die Plattform "Pakt Wien" fordert von der Regierung unbegrenzte PCR-Testmöglichkeiten für Theaterbetriebe. "Die Einstellung der uneingeschränkten Testmöglichkeiten in Gleichzeitigkeit mit dem Wegfall von Coronahilfen stellt die Theaterbetriebe vor eine unlösbare Situation im Hinblick auf ein sicheres Arbeitsumfeld", heißt es in einem offenen Brief. Künstlerinnen und Künstler könnten bei Proben und Aufführungen nicht Abstand halten oder Masken tragen, merkte die Plattform an.