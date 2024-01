Kušej nimmt am Burgtheater Abschied

Welche Stücke in der ersten Saison von Stefan Bachmann ab Herbst am Burgtheater auf dem Programm stehen, ist noch nicht bekannt. Was das Ensemble betrifft, wurde zuletzt eine Rückkehr von Joachim Meyerhoff und Caroline Peters kolportiert, ein Neuzugang könnte demnach Jens Harzer sein. Fix dabei bleiben etwa Ex-Jedermann Michael Maertens und Nicholas Ofczarek, wie beide jüngst verrieten.

Unterdessen verabschiedet sich Martin Kušej in der ersten Jahreshälfte mit betont politischen Setzungen: Gespannt darf man etwa darauf sein, was Regiealtmeister Frank Castorf knapp 35 Jahre nach der Uraufführung mit Thomas Bernhards "Heldenplatz" anstellt. Zuletzt hatte er mit Elfriede Jelineks "Lärm" am Akademietheater und Peter Handkes "Zdenĕk Adamec" im Burgtheater bereits Ausflüge in die österreichische Dramatik unternommen. In die Rolle des Robert Schuster schlüpft Birgit Minichmayr. Der Ausstieg aus dem fatalen Kreislauf von Gewalt und Vergeltung steht in Goethes Drama "Iphigenie auf Tauris" im Zentrum, das Ulrich Rasche mit Julia Windischbauer in der Titelrolle auf die Bühne wuchten wird. Seine allerletzte Regiearbeit als Direktor absolviert Kušej schließlich mit der in den späten 1950er-Jahren verfassten Südstaatenversion des Orpheus-Mythos: Mit "Orpheus steigt herab" von Tennessee Williams holt er sich auf der großen Bühne seinen Schlussapplaus ab.