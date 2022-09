Theater Phönix in Linz: Gesellschaftspolitik auf der Bühne

Klimawandel auf der Bühne

In krassem Gegensatz dazu steht das Sinnestheater "Klimazone", welches am 13. Oktober uraufgeführt wird. Der Welser Schallkünstler Peter Androsch hat gemeinsam mit Designerin und Innenarchitektin Natalie Pichler eine neuartige, alle Sinne ansprechende Kreation geschaffen, die sich spielerisch mit dem Klimawandel und besonders mit dem Wetter auseinandersetzt. Dabei gibt es weder einen durchgehenden Handlungsstrang, Dialog, eine Bühne oder gar feste Sitzplätze für die Zuschauer. Mithilfe verschiedenster technischer Hilfsmittel wird "Wetter gespielt". Das Klima soll gehört, gesehen, gerochen, gefühlt und geschmeckt werden, während man sich frei im Raum bewegt. Dabei soll weder Angst geschürt noch dystopische Visionen heraufbeschworen werden, Androsch und Pichler wollen in knapp 50 Minuten die Wahrnehmung schulen und "Klimapanik" auf spielerische und humorvolle Art auffangen, ohne dabei das Leitmotto des Stückes, ein Zitat des ehemaligen Vorsitzenden des Weltklimarates abzumildern: "Nobody on this planet is going to be untouched by the impacts of climate change".

Außerdem stellt sich das Ensemble des Phönix-Theaters im neuen Format BALKON:DIENSTAG vor und freut sich, seine Zuschauer kennen zu lernen. Ebenso neu ist Patrik Hubers HADES 2.0, welches am 9. November Premiere hat, und zwei Gastspiele: "Morgen ist leider auch noch ein Tag", ein humorgeladenes Depressions-Theatersolo von Roman Blumenschein mit Premiere am 15. November und die Lesung "Frankenstein // Monster" mit Daniela Wagner und Matthias Heck, welches am 22. November uraufgeführt wird.