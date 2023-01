Theater Phönix Gründungsmitglied Ingrid Höller verstorben

Ingrid Höller, Schauspielerin der ersten Stunde am Theater Phönix in Linz und Publikumsliebling ist unerwartet im 72. Lebensjahr gestorben, teilte das Haus Montagnachmittag in einer Aussendung mit. Seit der Gründung des Theaters 1989 habe sie in mehr als 66 Produktionen mitgewirkt, "von der allerersten Produktion "Rozznjogd" bis zuletzt in "Der Besuch der alten Dame" im Herbst 2020.