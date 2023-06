Insgesamt stehen sechs neue Produktionen auf dem Spielplan, darunter eine Uraufführung und zwei österreichische Erstaufführungen. Einmal im Monat dienstags wird es auf dem Balkon mit Patrik Huber und Gästen das Format "Circus of the Strange", eine performative Varieté-Reihe, geben, kündigte Theaterleiterin Silke Dörner an.

Dörner hat ihre erste Spielzeit am Phönix als Chefin hinter sich, die sie als "aufregend und anregend" erlebt habe. Das neue Programm "Hier, Heute, Jetzt" sieht sie als Fortsetzung dessen, was sie mit der Übernahme der Leitung von Harald Gebhartl angestoßen habe. Das Haus in der Wienerstraße "zu einer Spielstätte der Vielfalt und Offenheit" zu machen, die "unsere Lebensrealität widerspiegelt".