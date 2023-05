David Bösch und Bertolt Brecht auf der Bühne

Die Schauspielsaison startet mit "Fischer Fritz" von Raphaela Bardutzky (15. September). Erstmals wird David Bösch am Linzer Schauspielhaus inszenieren. Susanne Lietzow bringt "Mutter Courage und ihre Kinder" von Bertolt Brecht auf die Bühne (22. September). Schauspielchef Stephan Suschke wird Regie führen in der Tragödie "Julius Caesar" von William Shakespeare (28. Oktober) und in der Uraufführung von Thomas Arzts "Das Unschuldige Werk" (27. Jänner). Unter den zwölf Neuinszenierungen befinden sich auch noch zwei weitere Uraufführungen "Über die Notwendigkeit, dass ein See verschwindet" von Anna Neata (26. Jänner) sowie "Celebration (Florida)" von Felix Krakau (7. April).

Im Ballett wird auch in der kommenden Saison die künstlerische Leiterin Roma Janus wieder nicht selber inszenieren und choreografieren. Gezeigt wird das Tanzstück "Romeo und Julia" von Caroline Finn (7. Oktober), ein Stück von Tanz Linz "Labo Traces" (ab Oktober) sowie eine Uraufführung von Maciej Kuźmiński mit dem Arbeitstitel "Memoryhouse" (9. Februar).

Königstorfer zeigte sich erleichtert, dass die "Gewitterwolken vom vorigen Sommer nach Corona" verzogen seien. So hatte das Linzer Haus einen Rückgang von 20 Prozent bei den Besucher:innenzahlen und Ticketerlösen. Seit April diesen Jahres sei jene Delle ausgebügelt, er rechnet in der zu Ende gehenden Spielsaison mit rund 300.000 Besucher:innen.