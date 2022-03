Das Linzer Theater Phönix inszeniert das Ende der Menschheit

Für den Intendanten des Linzer Phönix-Theaters ist es ein "Trip durch das wilde Kurtpalmistan" geworden. Vor zwei Jahren wurde Kurt Palm gefragt, ob er für Harald Gebhartls letzte Saison als Intendant das (vor)letzte Stück der Saison übernehmen möchte. Damit sei die Thematik Ende der dystopischen Horrorklamotte naheliegend gewesen, hieß es am Mittwoch in der Pressekonferenz. Am 17. März wird "This is the End, my Friend" im Phönix uraufgeführt.