Richard Wagners letzte Oper "Parsifal" erlebt nach 39 Jahren eine neue Inszenierung am Landestheater Linz. Premiere des "Bühnenweihfestspieles" ist am kommenden Samstag im Linzer Musiktheater. Die musikalische Leitung hat Markus Poschner, sein Bruckner Orchester Linz interpretiert im Orchestergraben Wagners Musik. Insgesamt sind in der Produktion rund 200 Mitwirkende im Einsatz. Die Inszenierung leitet Schauspielchef Stephan Suschke.