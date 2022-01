150. Todestag Grillparzers: Diese Programmpunkte sind geplant

Wer ein Grillparzer-Stück derzeit auf der Bühne sehen will, hat dazu im Theater in der Josefstadt Gelegenheit. Dort steht Elmar Goerdens Inszenierung von "Medea" mit Sandra Cervik in der Titelrolle am 28. und 31. Jänner auf dem Spielplan.

Mitglieder des Vorstands der Grillparzer Gesellschaft werden am 20. Jänner um 15 Uhr am Grillparzer-Denkmal im Burggarten und am darauffolgenden Todestag um 11 Uhr auf dem Ehrengrab Grillparzers auf dem Hietzinger Friedhof jeweils einen Lobeerkranz niederlegen, wie es auf APA-Anfrage hieß. Gesellschaftsmitglied Helene Schmidt Levar plant darüber hinaus am 27. April (19.30 Uhr) im Wiener Theaterkeller in Wien-Landstraße eine Lesung unter dem Titel "Grillparzer Hommage".