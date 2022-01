Wer nach einer Zeit der Lockdown-bedingten Theater-Abstinenz noch tiefer in die Welt der Bühne eintauchen möchte, kann dies im Rahmen eines neuen Online-Talk-Formats tun. “Werk im Fokus” stellt wöchentlich ein Stück aus dem Repertoire des Burgtheaters in den Fokus: Dramaturgie und Ensemble plaudern gemeinsam mit dem Publikum über Werk, Autor und Inszenierung und geben Einblicke in künstlerische Entscheidungen.