Nichts nachspielen, sondern erzählen

Im oberen, kleineren Spielraum des Kabelwerks in Meidling, wo nach dem "Werk X" nun das "Theater am Werk" ist, kann man sich, umgeben von schwarzen Stoffbahnen, ganz auf die bestechend einfache Bühne von Paul Horn, die drei Darstellerinnen und den Text konzentrieren. Denn Seigmann, die auch die Textfassung erstellt hat, lässt nichts nachspielen, sondern alles erzählen. Der 100-minütige Abend gleicht mehr einer szenischen Lesung, auch wenn bis auf die Beschreibungen einzelner Fotos nichts vorgelesen, sondern alles auswendig gesprochen wird.

Marie-Christine Friedrich, Susanne Gschwendtner und Sarah Scherer wechseln sich in den Erinnerungen an typische Momente eines Frauenlebens organisch ab. Ob sie eine oder drei Figuren sind, fällt überhaupt nicht ins Gewicht, denn Ernaux begreift sich nie als etwas Besonderes, und so sind es völlig typische Erfahrungen einer ganzen Generation, von denen sie berichtet. Dabei ist das eigene Erwachsenwerden, die Pubertät, die Reibung am Elternhaus, immer parallelgeführt mit den gesellschaftlichen Umbrüchen - von den muffigen, engen 50er-Jahren, den Emanzipationsbewegungen der 60er bis zur Konsumorientierung in den 70ern: "Der Überfluss an Dingen verbarg den Mangel an Ideen und die Abnützung der Überzeugungen."