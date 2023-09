Persönliche Gründe

Seine Entscheidung habe nun aber persönliche Gründe, erläuterte Wellber vor Journalisten. Er brauche eine Zeit zum Durchatmen und für private Prioritäten und habe in nächster Zeit auch seine Gastdirigate an anderen Häusern reduziert. Freilich habe "alles immer mit allem zu tun", wollte er einen Bezug zu seiner beruflichen Zukunft nicht gänzlich in Abrede stellen.

Nun habe sich aber durch die Möglichkeit, Glassberg, den er sehr schätze und selbst ans Haus geholt habe, als Musikdirektor zu engagieren, "eine Win-Win-Situation" ergeben, mit der alle sehr glücklich seien. Der junge Brite werde in seiner ersten Hamburger Saison auch dort dirigieren, sagte Wellber, der darauf hinwies, dass an der Volksoper wichtige Probespiele bevorstünden, bei denen sein Nachfolger bereits mitentscheiden solle.