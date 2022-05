"Schwerste Zeit" durch Omikron

Mit "Die Eingeborenen von Maria Blut" von Maria Lazar und "Das flüssige Land" von Raphaela Edelbauer (die erste Arbeit von Sara Ostertag am Burgtheater) kommen zwei große Romane über das Widerspiegeln von (Zeit-)Geschichte in österreichischen Dörfern ins Akademietheater bzw. ins Kasino. Geister oder Gespenster soll es in der kommenden Spielzeit immer wieder auf der Bühne geben. "Das Theater bewegt sich immer an der Grenze zwischen Leben und Tod", sagte Kušej, der als "Gegenstück" zu Johan Simons' "Dämonen"-Bearbeitung ("Darf man russische Autoren noch spielen? Selbstverständlich!") Lucy Prebbles "Extrem teures Gift" ankündigte, Politfarce und Thriller um den Giftanschlag des russischen Geheimdienstes aus Alexander Litwinenko.

Das Burgtheater habe in der Omikron-Welle "die schwerste Zeit durchzumachen" gehabt, sei aber "insgesamt sehr gut durch diese schwierige Zeit gesteuert", sagte der Direktor. Der kaufmännische Geschäftsführer Robert Beutler steuerte die Zahlen dazu bei: 192 Abänderungen und Ausfälle habe es bisher in dieser Saison gegeben, besonders viele davon im Herbst. "Doch die Kraft des Theaters ist ungebrochen. Wir sind am aufsteigenden Ast." Die Zahl der Abonnenten sei wieder ansteigend, auch die Auslastung, die "dazwischen auch schon unter 60 Prozent" gelegen sei, liege im Moment bei 65 Prozent, was die Prognose zulasse: "Es geht insgesamt Richtung 63 Prozent." Dank Kurzarbeit und vielen zusätzlichen Förderungsmöglichkeiten sei die finanzielle Situation aber nicht alarmierend. "Unter dem Strich ist das Budget im Griff. Wir werden nicht negativ abschließen."