Wer ist Mensch und wer Maschine?

Denn, und das ist die schlechte Nachricht, die Menschen und Menschenähnlichen, denen wir zusehen, reisen auf einem Raumschiff durch die Galaxie. Die Erde scheint unwirtlich geworden zu sein, Tiere sind ausgestorben. Klassische menschliche Kulturtechniken wie Memoryspielen oder Töpfern werden dagegen auch im All weiter gepflogen - wie man sich in lähmenden mehrminütigen Szenen überzeugen darf. Auch eine längere Diskussion über Duftstoffe darf man verfolgen, wobei sich ausgerechnet die menschenähnlichen Nachbauten mit angeblichen Erinnerungen an Gerüche von einst hervortun.

Das ist der Hauptkonflikt: Wer ist Mensch und wer Maschine? Und weil sich der Mensch auch im 22. Jahrhundert nicht geändert hat, vermutet der menschliche Teil der Besatzung ein humanoides Komplott und regt in der heimatlichen Zentrale lieber die "Bio-Terminierung" der Mannschaft an, als sich um ein friedliches weiteres Zusammenleben zu kümmern.