Der Leonard Bernstein-Hype in Wien hält an: Neben dem Biopic "Maestro" im Kino feierte das MusikTheater an der Wien jüngst mit Lydia Steiers Inszenierung der "Candide" einen umjubelten Erfolg. Am Samstag nun legte Direktorin Lotte de Beer nach und inszenierte die Hitschleuder "West Side Story" an der Wiener Volksoper neu.

Dabei glückt eine über weite Strecken vom nostalgischen Staub der Jahrzehnte befreite Deutung, in welcher der verklärte Blick wieder auf den harten Kern des Werks gelenkt wird.