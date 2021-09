Nein, zu Zeiten von Fjodor Dostojewski war keine Rede von Klimakrise, Diversität und Gleichstellung. Wenn Fürst Walkowski und der Schriftsteller Wanja also derlei zur Sprache bringen, dann handelt es sich wohl um eine moderne Bühnen-Bearbeitung des Romans "Erniedrigte und Beleidigte". Obwohl: Ganz so übertrieben modern wirkt es gar nicht, was Sascha Hawemann am Volkstheater Wien am Mittwoch in der zweiten großen Premiere der neuen Saison auf die Bühne brachte.