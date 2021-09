Atmen

Wer will noch ein Kind in diese Welt setzen? Sollten wir nicht den Planeten schützen, die Ressourcen schonen und uns als IndividualistInnen nicht einschränken lassen? Diese Fragen stellt sich das Pärchen auf der Bühne im Theater Spielraum. In einem Dialog-Wirbelwind, der mal Sekunden, dann wieder Jahre überspringt, sprechen die SchauspielerInnen alles aus, was den Ü-30ern aus bildungsnahen Schichten in Dauerschleife durch den Kopf geht. Ob einem dieses Stück von Duncan Macmillan von dem Plan abbringt oder sogar darin bestärkt, eine Familie zu gründen – das wird man erst nach dem Theaterbesuch wissen.

Theater Spielraum

Kaiserstraße 46

1070 Wien