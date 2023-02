Aus dem Regen ins Theater

Schirach selbst werde den Monolog ab Ende Oktober auf der Bühne präsentieren. Er spiele einen Mann, der durchnässt aus dem Regen in eine Bar - also auf die Bühne - komme. Dort erzähle er "über das Großartige und das Schreckliche unserer Zeit, über die Würde des Menschen, die Einsamkeit, die Liebe, den Verlust und das Scheitern."

Die Tour beginnt am 10. Oktober in der Philharmonie in Berlin und bringt von Schirach auf zahlreiche weitere große Bühnen in Deutschland und Österreich. Das Finale ist am 28. November in der Alten Oper in Frankfurt geplant.