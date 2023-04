"Ophelia's Got Talent": Ab ins Wasser!

Das Stück beginnt als Persiflage einer gängigen TV-Talentshow, biegt bei einer Stepptanz-Revue ab und landet schließlich bei Nixen, die sich an menschlichen Körperteilen verbeißen. Ganz im Sinne der Freud’schen freien Assoziation, lässt die Choreografin all jenes auf der Bühne erscheinen, was man sich unter dem Bild "Wasser" vorstellen kann. Dass diese Abfolge an fast schon cineastischen Szenen kohärent ineinander fließen, ist Holzingers subtile Zauberkraft.

Wie eine Magierin beschwört sie kulturhistorische Frauenfiguren aus der Mythologie herauf und schlüpft mitunter selbst in deren Hülle. Wenn sie als Shakespeares Ophelia mit einem gekünstelten Grinsen in den Tod sinkt, wird schnell klar, wie lächerlich die Anbetung einer "schönen Frauenleich’" eigentlich ist. Wie zu erwarten war, lässt sie auch an klischeehaften Männerrollen kein gutes Haar. Matrosen, die darüber singen, auf hoher See keine Frau abzubekommen? Sailor, please!