Schreibender Schmerzensmann: Franz Kafka im Theater der Jugend

Tiefe Tragik ausgelassen

Auch "Der Landarzt" hat - in Gestalt des in mehreren Rollen agierenden David Fuchs - seinen Auftritt. Ansonsten konzentriert man sich auf bekannte Dokumente aus Kafkas Leben: Der Brief eines empörten Lesers, dessen Cousinen "Die Verwandlung" nicht verstehen, wird ebenso eingearbeitet wie die berühmte Tagebuch-Eintragung "2. August. Deutschland hat Rußland den Krieg erklärt. - Nachmittag Schwimmschule" oder Kafkas Brief an den Vater von Felice Bauer, in dem er vor sich selber warnt.

Sophie Aujesky verkörpert diese mögliche Lebenspartnerin des in vielen Liebes- und Lebensfragen wankelmütigen Dichters. Die tiefe Tragik dieser Beziehung wird hier nicht einmal ansatzweise ausgelotet, die Beziehung zu Milena Jesenská lässt man gleich ganz weg.