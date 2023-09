Das Theater der Jugend in der Neubaugasse stellte am Donnerstag seinen Spielplan für Ende 2023/Anfang 2024 vor. Mit den kommenden Stücken wolle man dem jungen Publikum sowie deren Begleitperson die Message "Be yourself" vermitteln, so der künstlerische Direktor Thomas Birkmeir im Rahmen der Pressekonferenz. Dazu passend sei auch das Bemühen um Diversität in den Häusern, "insgesamt seien Menschen aus 13 verschiedenen Nationen am Theater tätig".



260 Vorstellungen würden in den Häusern gezeigt werden, man kämpfe jedoch noch mit den Nachwehen der Pandemie: Von Corona habe man sich trotz positiver Tendenzen noch nicht erholt.

Mit acht Neuproduktionen, darunter fünf Uraufführungen, will der Theaterchef in der kommenden Spielsaison das "Unnormale" und Außenseiterfiguren auf die Bühne bringen. Denn in allen Stücken geht es um Figuren, die sich mit ihrem Ich beschäftigen, sich für etwas, das ihnen wichtig ist, einsetzen und die ihre eigene Sicht auf die Welt ausleben, oftmals gegen festgelegte Regeln. Allen voran stehen in den meisten Stücken namhafte Kinder- und Jugendfiguren:

Der geheime Garten:

Hier entdecken drei Kinder - die Hauptfigur Mary, ihr Cousin Colin und ihr Freund Dickon - einen alten, verwilderten Garten, erwecken ihn zum neuen Leben und machen aus ihm ihr eigenes Reich - im Geheimen! Denn niemand sonst soll darüber erfahren, da der Schlossherr diesen Garten unbedingt verschlossen halten will.

Gleich mit dem ersten Stück der Saison will das Theater zeigen, dass Kinder ihre ganz eigene Welt besitzen und selbstständig aufbauen können - auch gegen jegliche Verbote der Erwachsenen.

Für Kinder ab 6 Jahren

Spieltermine von 05. Oktober - 11. November 2023

Premiere: 10. Oktober 2023

-> Zusatzinfo: Alle Besucher:innen mit einem Ticket für den geheimen Garten am Theater der Jugend können mit ermäßigtem Eintritt die Filmvorführung "Der geheime Garten" von 1993 im Rahmen des KinderFilmfestivals Mitte November besuchen.