Gewinne Tickets für "Das Höschen der Baroness" im Hamakom

Die Geister des Theaters laden Kamera und Publikum ein, sich auf eine Reise in das Nestroyhof Theater der Jahrhundertwende zu begeben, das von 1904 bis 1919 als „Intimes Theater“ mit Aufführungen erotischer Zoten und zahlreichen Begegnungen mit der Zensurbehörde für Furore sorgte.

Intimer Theaterfilm im Hamakom

Aufgrund des Lockdowns der letzten Wochen hatte sich das Theater Nestroyhof Hamakom entschieden, die Eigenproduktion kurzerhand als Theaterfilm zu produzieren. Das „Intime Theater“ wird somit zum „Intimen Kino“ und ermöglicht, damals wie heute, eine kurze Flucht in ein Abenteuer, in das Versprechen, dass am Ende einer dunklen Nacht die „Morgenröte eines neuen Zeitalters“ schimmert. Die SchauspielerInnen Sebastian Pass, Nadine Quittner und Martina Spitzer sind während der Kinovorstellungen anwesend.