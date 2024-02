Sterbenslangweilig oder unsterbliche Erfahrung?

Während der Tod meist keine halben Sachen macht, erwies sich "Heit bin e ned munta wuan" (der Titel entstammt einem Gedicht von H.C. Artmann) gleich mehrfach als Zwischending: Ästhetisch zwischen Christoph Marthaler und Manfred Deix angesiedelt, unentschlossen zwischen inszeniertem Liederabend und lebendem Bild schwankend und sich bei Texten von Artmann, Konrad Bayer, Friedrich Achleitner und Gerhard Rühm ebenso bedienend wie beim Dokumentarfilm "Die Pompfüneberer" war der 100-minütige Abend weder sterbenslangweilig noch eine unsterbliche Erfahrung. Was sehr schade ist, denn an sich war viel Schönes dabei. Was abging, war ein innerer Kern. Ohne Seele war der Abend über den Tod jedoch selbst ein Untoter, ein etwas blutleer wirkender Theater-Zombie.