Keine politische "Pflichterfüllung"

Für das Burgtheater ist der ursprünglich zum "Bedenkjahr 1988" anlässlich 50 Jahre "Anschluss" Österreichs an Deutschland geschriebene Text angesichts des gegenwärtigen Wiedererstarkens von Parteien des rechten und rechtsextremen Randes so etwas wie das Stück der Stunde. Dass Castorf keine brave Pflichterfüllung eines politischen Auftrages abliefern würde, war zu erwarten. Und so lässt er fast alles aus, was sich anbieten würde, um auf die heutige Brisanz des Stückes hinzuweisen, in dem von der Familie eines jüdischen Heimkehrers am Tage seiner Beerdigung das Weiterwirken des Antisemitismus vielstimmig beklagt wird.

Natürlich ist der in der DDR aufgewachsene Regisseur Antifaschist - und deshalb hat der Abend sehr wohl eine Botschaft. Faschismus droht immer und überall, so könnte sie lauten. Dass er die Bedrohung vor allem in den USA ortet, lässt sich angesichts einer möglichen Wiederwahl des Kapitol-Sturm-Aufrufers Donald Trump gut argumentieren.

Der Abend führt bildlich wie textlich immer wieder nach Amerika, wofür neben dem Bühnenbild auch Texte des US-Autors Thomas Wolfe (1900-1938) verantwortlich sind, die Castorf ebenso ins Stück integriert hat wie Impressionen einer Reise des späteren US-Präsidenten John F. Kennedy durch Nazi-Deutschland. Ein riesiges Foto von begeisterten Massen auf einem NS-Aufmarschgelände bildet den Hintergrund, während Plakate aus dem Jahr 1939 wahre amerikanische Patrioten zu einer Massenkundgebung in den Madison Square Garden rufen.