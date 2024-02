Proben laufen noch auf Hochtouren

Der im Stück gemachte Vergleich von 1938 mit 1988 sei etwa "eine einzige Provokation, ein Versuch, wie man sich vom Bösesten befreien kann", meinte der 72-Jährige, der seine Hauptaufgabe als Regisseur so definierte: "Ich muss den seelischen Sound dieser Menschen finden. Das kann ich gut, denn ich musste in der DDR immer schneller als der Staat sein. Dann konnten eine Inszenierung vor ihrem Verbot wenigstens 500 Leute sehen." "Angstlosigkeit allen gegenüber" sei das, was ihn auszeichne: "Mich interessiert kein Bildungsauftrag, weder ein politischer noch ein literarischer."

Castorf erweitert den "Heldenplatz" metaphorisch wie geographisch: "Hinter der Folie des Auftragswerkes ist etwas anderes, etwas Größeres - das ist die Welt." In seiner Inszenierung steht dafür New York, das plötzlich traumartig aufblitzt. "Natürlich fangen wir an mit Thomas Bernhard, er ist ja der Sinngeber der Inszenierung - aber später zweifelt man an seiner Sinneswahrnehmung. Es ist ein Hin und Her zwischen Trash und totaler Ernsthaftigkeit." Es werde komplex, vielleicht aber auch chaotisch. "Manchmal verliert man den Faden." Manchmal werde es seinem Ensemble aber auch zu bieder, erzählte er von den Proben. "Dann sagen sie mir: Frank, du wirst uns aber jetzt nicht alt werden? Da fehlt uns ein bisschen Anarchie! Dann denke ich manchmal: Stimmt."

Eine Woche wird noch geprobt. Da kann noch viel passieren. Vielleicht bleibt es bei vier Stunden, vielleicht auch nicht. "Gehen Sie aber nicht vor der Pause", legt Castorf seinem Publikum ans Herz. Und wenn es wieder ein Skandal wird? So etwas könne man nicht planen - nur genießen, legt der Regisseur mit seiner Erinnerung an einen 15-minütigen Buh-Orkan anlässlich seines "Ring des Nibelungen" in Bayreuth nahe: "Das war wunderschön. Ich hab noch nie so leidenschaftliche ältere Menschen gesehen. Ich hab mich gefühlt wie Mick Jagger."

>> Weitere spannende Stücke im Februar.