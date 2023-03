events.at-Fazit: Der feministisch empowernder Theaterabend hebt nicht mahnend den Zeigefinger, sondern klatscht einem die patriarchalen, archaischen Denkmuster und Verhaltensweisen mitten ins Gesicht. Und das ist auch gut so. Denn "Herbert" und Co. sollten endlich einsehen: "Wenn die Gitti 'Nein' sagt, dann bedeutet es auch 'Nein'. Und wenn sie ihre Meinung ändert, ist das auch okay. Ach, Herbert, ...."

"HERSTORY - No more excuses. No more abuses" ist im März noch an mehreren Spielterminen im Werk X-Petersplatz zu sehen.