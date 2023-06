Große Namen im Programm

Jedenfalls hat man zum Geburtstag viele große Namen im Köcher: So gastiert etwa die Postmodern-Dance-Ikone Lucinda Childs gemeinsam mit Robert Wilson mit der Österreichischen Erstaufführung von "Relative Calm" im Volkstheater (7. Juli) und am 16. Juli gemeinsam mit dem MP3 Dance Project mit der Uraufführung von "distant figure" im Akademietheater.

Mit einem neuen Werk namens "M" ist auch Marie Chouinard wieder zu Gast (12. Juli im Volkstheater), Trajal Harrell zeigt neben seinen beiden Klassikern "Maggie the Cat" und "The Köln Concert" auch seine neue Arbeit "Monkey off My Back or the Cat's Meow", in der er sich mit der "fortdauernden Suche der Menschen nach Freiheit und Glück" auf Basis der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung auseinandersetzt (27. Juli, Halle E).