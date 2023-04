Kroatische Geschichte: Neues Stück im Burgtheater

Das Dilemma der Zweisprachigkeit

Geschrieben hat sie das Stück, da es ein Auftragswerk für eine britische Bühne war, auf Englisch, obwohl es in Kroatien spielt. Parallel habe sie aber auch immer wieder Passagen auf Kroatisch verfasst. "Schließlich sind die Charaktere kroatisch und ich hatte beim Schreiben das Gefühl, dass ich sie auch in ihrer Originalsprache hören musste." Die kroatische Version, die mittlerweile auch an vielen Theatern am Balkan aufgeführt wurde, unterscheide sich im Detail allerdings, was den Sound betrifft. "Das ist das Dilemma, wenn man in zwei Sprachen schreibt. Es ist schwierig, eine neutrale Version für beide Sprachen beizubehalten".

Das Stück ist sowohl historisch als auch persönlich und geht der Frage nach, wie die Geschichte erinnert wird und wie sie das Leben der Menschen beeinflusst. Auch in Kroatien wurde das Stück "wunderbar" aufgenommen, obwohl es natürlich immer schwierig sei, die Vergangenheit des eigenen Landes zu betrachten. "Ein solches Stück hat es in der kroatischen Dramatik schon lange nicht mehr gegeben. Es gab also einen großen Appetit darauf."