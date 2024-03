Politische Gestaltungsmöglichkeiten vorm Nationalsozialismus

Der zwischen 1927 und 1934 spielende Text, der den faschistischen Boden aufarbeitet, in dem der Nationalsozialismus in Österreich keimen konnte, hätte nicht zuletzt durch geschickt eingestreute sprachliche Referenzen an die Gegenwart die Möglichkeit zur Abstraktion geboten. Doch Föttinger steckt gleich zu Beginn ab, wohin die Reise geht: Trachten, Tanz und sexueller Missbrauch im Dorf, Konspiration und Revolution in der Stadt. Mittendrin die Magd Fanni (Katharina Klar), die sich von der geheimnisvollen Zugezogenen Sara (Johanna Mahaffy) angezogen fühlt und sich nach deren Ermordung nach Wien aufmacht, um dort in die Welt der Schutzbündler einzutauchen, die sich nach den Schattendorf-Morden in einem Theater auf den bewaffneten Kampf vorbereiten. Für das unbedarfte Mädchen, das im Dorf unter der Herrschaft des Großbauern Sepp und dessen despotischer Mutter gelitten und sich vom Heimwehrler Hans hat schwängern lassen, taucht in eine Welt ein, die ihr auch als Frau die Möglichkeit zur politischen Gestaltung aufzeigt.

Als Föttinger mit dem Stückauftrag auf ihn zukam, sei er zunächst zögerlich gewesen, "weil in dem Thema viel Schwarz-Weiß lauert und auch politische Erwartungshaltungen stecken, sich zu positionieren", erklärte Arzt im Vorfeld im APA-Interview. So habe er versucht, mit der Erzählung anhand der Figur der Fanni auch eine Emanzipationsgeschichte zu erzählen, die schlussendlich am faschistischen Patriarchat zu scheitern droht. Die Entwicklung vom naiven Mädel zur kampflustigen, starken Frau zeichnet Katharina Klar dabei solide nach und lässt sowohl den hintertriebenen Kindsvater Hans (Jakob Elsenwenger) als auch den jungen Sozialisten Otto (herrlich abgehoben: Alexander Absenger) nicht mehr ihr Schicksal bestimmen. Doch diese emanzipatorische Entwicklung gerät in Föttingers opulenten Massenszenen, in denen der 20-köpfige Bewegungschor mit teils ins Komödiantische abgleitenden Auf- und Abtritten das Fortschreiten und die wechselnden Gesinnungen der Zeit symbolisieren soll, allzu oft in den Hintergrund.