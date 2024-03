Eröffnung am Rathausplatz im Mai

Formal ausgerufen wird die Republik bei der traditionellen Eröffnung am 17. Mai am Rathausplatz. Er verspreche "ultrageile Bands" für die erwarteten 50.000 Gäste am Rathausplatz, wobei man außer Pussy Riot und Voodoo Jürgens noch keine Namen verraten könne. Kuratiert wird das Treiben in jedem Falle von Herwig Zamernik alias Fuzzmann. "Die Freie Republik muss man wild beginnen - und das werden wir tun", machte Zamernik angehenden Staatsgründenden den Mund wässrig.

Wie jeder Staat braucht auch die Freie Republik eine Verfassung. Die soll am Ende in Form der "Wiener Erklärung" in Zusammenarbeit mit Stakeholdern erstellt werden. Demokratisch begleitet wird das ganze Vorhaben vom öffentlich tagenden "Rat der Republik", zu dem unter anderen 69 Wiener Bürger und Bürgerinnen gehören - demografisch möglichst korrekt die Stadtgesellschaft widerspiegelnd. Hinzu kommen internationale Größen wie der einstige griechische Finanzminister Yannis Varoufakis, der deutsche Intellektuelle Navid Kermani oder Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, mit der Rau auch in den kommenden Jahren arbeiten möchte.

Die Wiener Erklärung, die auch technische Fragen wie die Budgetverteilung (heuer 14,4 Mio. Euro) und die Zugänglichkeit behandeln soll, soll dann als Basis für die Festwochen-Programmierung der kommenden Jahre dienen. Die Festivalzentrale wird im Volkskundemuseum - vulgo Haus der Republik - aufgeschlagen. Als Club der Republik fungieren die Rote Bar und der Weiße Salon des Volkstheaters. Und gemeinsam mit der Kunsthalle hat man die Ausstellung "Genossin Sonne" konzipiert.