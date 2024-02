Tom Neuwirth auf der Bühne im Rabenhof

Dieses Leben außerhalb der Normen seiner Zeit skizzieren Brauer-Kvam und Co-Autor Fabian Pfleger in einem Kompendium greller Schlaglichter. Schnell, camp, trashig und humorvoll entfächert sich das Bild eines Libertins und einer auf Doppelmoral bauenden Zeit gleichermaßen. Mal greift Tom Neuwirth in der Titelpartie zum Mikrofon und singt ein berührend melancholisches Liebeslied, mal tänzeln die Kaiserbrüder in der Quadrille mit Steckenpferden zur Radetzkymarschvariation durch die als ausgelassenes Schwimmbad gestaltete Bühne.

Der 35-Jährige Neuwirth ist dabei der einzige Akteur des Abends, der seinem Charakter treu bleibt und den in der Kaiserfamilie Luziwuzi Genannten in verschiedenen Lebensaltern darstellt. Dass Brauer-Kvam und Pfleger den Part dem Theaterdebütanten letztlich auf den Leib geschrieben haben, ist dabei evident. Dieser Luziwuzi ist eine Diva, lasziv, ein mondänes Wesen und damit bezüglich Attraktivität unendlich näher dem Conchita-Erschaffer als dem realen Ludwig Viktor, in dessen Gesichtszügen sich der limitierte Genpool der Habsburger markant widerspiegelt.