Mamma Mia

Spätestens seit dem Kinohit mit Meryl Streep ist die Geschichte rund um die alleinerziehende Donna, die sich anlässlich der Hochzeit ihrer Tochter mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen und sich der Frage stellen muss, wer der Vater ihres Kindes ist, auch Nicht-Musical-Fans bekannt.

"Mamma Mia" ist eine Feel-Good-Pop-Komödie mit der Musik von ABBA, die darüber gestülpte Musical-Kapuze sorgt für ein Feuerwerk an Endorphinen. Bei Welthits wie "Dancing Queen", "The Winner takes it all" oder eben "Mamma Mia" ist es beinahe unmöglich, nicht mitzusingen und an vergangene Zeiten zu denken. Der Mix aus Humor, Retro-Charme und großen Gefühlen löste den bis heute andauernden Trend der "Jukebox"-Musicals aus.