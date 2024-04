Am 12. Oktober will man deshalb wieder durchstarten, wenn nach einem Festakt mit Prominenz am Vormittag mit Mozarts "Idomeneo" die Auftaktpremiere der neuen Saison respektive im neuen Haus gefeiert wird. Am 19. Oktober folgt dann noch ein Tag der offenen Tür.

"Manchen Unkenrufe zum Trotz wird das MusikTheater an der Wien zu Beginn der Spielzeit 2024/25 wiedereröffnet", zeigte sich Intendant Stefan Herheim stolz, dass er in seiner Amtszeit in die historische Anlage zurückkehren kann. Bereits im Juni werden von den Mitarbeitenden die Büros wieder bezogen, bevor es dann im Herbst offiziell in den Bühnenbetrieb geht.