Neues Probenzentrum fürs Volkstheater

Auf einer nunmehrigen Gesamtnutzfläche von 1.435 Quadratmetern finden künftig alle Proben zentral an einem Ort statt, wobei bis zu drei Produktionen gleichzeitig geprobt werden können. Während der kleinste Raum knapp 120 Quadratmeter misst und für Proben für Stücke in der Dunkelkammer sowie in den Bezirken genützt werden kann, sind die beiden größeren Räume (150 m2 und 300 m2) für Produktionen auf der Hauptbühne im Volkstheater reserviert, wobei man im größten Raum sogar eine Drehbühne eingebaut hat. Die dort eingestellten Parameter können via Netzwerkverbindung direkt auf das Hauptpult im Volkstheater gesendet werden, wodurch wertvolle Bühnenprobenzeit im Haupthaus eingespart werde. "Die Qualität auf der Bühne wird künftig noch besser sein, weil wir besser proben können", freute sich Voges. Durch das "Ankerzentrum" (Kaup-Hasler) werde nun nicht mehr "zersplittert geprobt", wodurch auch "ein neuer Spirit und eine Zusammengehörigkeit erreicht werden" (Voges). Im Innenhof laden bereits Tische, Stühle und Pflanzen zum Verweilen ein, der Gemeinschaftsraum ist mit zahlreichen Sitzgelegenheiten und einer Teeküche ausgestattet.

Das Planungsduo (archineers Müller-Hartburg + Schwaighofer ZT GmbH) hat sich für ein "Raum-in-Raum"-System entschieden, wodurch die alten Hallen, die teils über ein Gewölbe verfügen und durch Oberlichte beleuchtet werden, erhalten bleiben konnten. "Dadurch haben wir die unterschiedlichen Räume auch voneinander entkoppelt, wodurch man sehr laut Theater machen kann." Durch akustische Optimierung wurden die alten Vorhänge aus dem Volkstheater neu verwendet. Michael Mayerhofer freut sich als Technischer Direktor auch über alles, was auf den ersten Blick nicht sichtbar ist, wie etwa 40 Kilometer an neu verlegten Kabeln für Energie und Bühnentechnik sowie 490 Anschlussstellen, die auch künftigen Technologien gewachsen sein sollen.