Premiere im Wiener Off Theater

In der neuen Eigenproduktion des Off Theaters und des "bernhard.ensembles" erleben die ZuschauerInnen hautnah mit, wie Ignaz Semmelweis, der „Retter der Mütter“, seine bahnbrechende Entdeckung macht, seine schier endlosen Niederlagen erleidet, aber nicht müde wird, für seine Sache zu kämpfen, der so viele keinen Glauben schenken wollten.

Der Erforscher des Kindbettfiebers wird unter mysteriösen Umständen von seinen Freunden, Kollegen und seiner Frau in eine Wiener Irrenanstalt gelockt, wo er genau an jener Infektion sterben wird, deren Ursache er als erster entdeckt hat ...

Ein tragisch-mitreißendes Tanzschauspiel, unter der Regie von Ernst Kurt Weigel und mit Choregraphie von Leonie Wahl. Es spielen und tanzen Yvonne Brandstetter, Sophie Resch, Leonie Wahl, Kajetan Dick und Gerald Walsberger.

Alle Spieltermine hier im Überblick: