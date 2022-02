Die Premieren von "Reich des Todes" von Rainald Goetz in der Regie von Robert Borgmann (im Burgtheater am 4. Februar geplant gewesen) und "Cyrano de Bergerac" von Martin Crimp in der Regie von Lily Sykes (Akademietheater am 5. Februar) müssen verschoben werden. Sie könnten vermutlich erst im Frühling stattfinden, hieß es heute seitens des Theaters.