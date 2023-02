Das erste Mal vor Publikum singen? Oder neue Witze ausprobieren, die die Anfänge eines eigenen Kabarettprogramms sein könnten? Aus dem persönlichen Gedichtebuch Selbstgeschriebenes rezitieren oder in einer aufreizenden Burlesque-Choreographie die Hüllen fallen lassen?

Nahezu alles ist möglich im Rahmen der diversen Open-Mic- bzw. Open Stage-Veranstaltungen in Wien. Man kann sich das Ganze als eine offene Bühne vorstellen, auf der mehrere KünstlerInnen auftreten. Der rasche Wechsel der Teilnehmenden macht auch den Unterhaltungsfaktor bei Open Stages aus: An einem Abend bekommt man verschiedenste künstlerische Programme und Genres präsentiert. Die Auftrittszeit variiert je nach Veranstaltung, beschränkt sich in der Regel aber auf etwa zehn bis fünfzehn Minuten pro Person. In dieser kurzen Zeit kann der Künstler oder die Künstlerin alles geben, um sein/ihr Talent bestmöglich zu präsentieren.