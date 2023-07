Quoten, Rihanna und Goethe

Im Stück wird subtil auf die heutige Lage der Medienlandschaft eingegangen: Der Redakteur ist überzeugt, seine Hörer:innen zu kennen und ihnen eine abgeschwächte Romcom-Version des Werthers liefern zu müssen, um so im Quoten-Zeitalter mithalten zu können. "Warum glauben Sie, ist Sturm der Liebe so beliebt", fragt er den Herausgeber, der sich ad hoc beleidigt fühlt, da es sich beim Goethe um "hohe Literatur" handelt.

Während die beiden miteinander streiten, wie sie die erste Begegnung zwischen Werther und Charlotte umsetzen sollen, spielt die Toningenieurin Rihanna ft. Eminem "Love the way you lie". Da stellt sich die Frage, leiden Werther und Eminem auf die gleiche Weise und was unterscheidet den Inhalt eines Popsongs von einem 250 Jahre alten Klassiker der Weltliteratur? Offenbar wenig, denn der Mensch scheint Opfer seiner eigenen Befindlichkeiten zu sein – und da liegen die Tiefe und Botschaft des Romans – schließt der Herausgeber.