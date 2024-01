Theaterbetrieb seit 28 Jahren

Gegründet wurde das Theater 1995, vom Schauspieler, Regisseur und Dramaturg Geirun Tino, der damit eine Bühne für junge Nachwuchstalente bieten wollte. Der gebürtige Rumäne erlernte in seiner Heimat den Beruf des Theaterregisseurs und inszenierte über 30 Stücke in Theatern in Bukarest, bevor er 1985 ein Arbeitsverbot seitens der Regierung erhielt und nach Österreich kam.

Zusammen mit Philipp Kaplan und weiteren Mitgliedern des Ensembles werden heute vor allem Prosa-Stücke im Pygmalion gespielt, wie "Die Verwandlung" von Franz Kafka, "Der stumme Diener" von Harold Pinter, sowie ein Stück von Philipp Kaplan selbst, "Der Fall Dora", die den gleichnamigen Fall des Psychoanalytikers und Therapeuten Sigmund Freud behandelt. Bei vielen Aufführungen wirkt der 45-jährige Niederösterreicher selbst mit, Regie führt Tino. Lesungen, geführt von Kaplan, stehen auch am Plan, sowie regelmäßige Gastspiele des ungarischen Theatervereins Svung.